Hoe weet je of je een whiplash had? “10 procent van de patiënten heeft na een jaar nog altijd klachten”

Ketamine als wondermid­del voor chronische pijn? “Het is niet geschikt voor iedereen, en heftige bijwerkin­gen zijn mogelijk”

Het is een sterke pijnstiller én een antidepressivum. Dat is waarom ketamine het leven van mensen met chronische pijn iets makkelijker kan maken. Toch kan niet iedereen zomaar aan het infuus. Twee specialisten leggen uit wat zo’n ketaminekuur met je lichaam doet. Wie komt in aanmerking? Zijn er bijwerkingen? En is succes altijd gegarandeerd? “Op de dag van de behandeling ben ik misselijk, duizelig en heb ik hoofdpijn”, getuigt pijnpatiënt Sussanne (41).