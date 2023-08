Hoe voelt een hersenschudding en hoe genees je ervan? Arts: “Met deze klachten moet je meteen naar het ziekenhuis”

Je moet geen voetballer zijn die vaak kopt of een bokser die stevige meppen krijgt, ook alledaagse situaties kunnen een hersenschudding veroorzaken. Onhandig je hoofd stoten terwijl je in de auto stapt of een harde bal tegen het hoofd krijgen op de speelplaats, kunnen al voldoende zijn. Maar wat is een hersenschudding juist en hoe herken je er één? Wat kan je eraan doen? En richt het blijvende schade aan? Professor en neurochirurg Bart Depreitere van het UZ Leuven geeft uitleg: “Vroeger werd aangeraden om veel te rusten in een donkere kamer, maar dat is achterhaald.”