Hoe vind je het perfecte hoofdkussen? “Je hoofd moet in een rechte lijn met je ruggengraat liggen”

GETEST. Is een Dyson haardroger van 449 euro zijn geld waard? En hoe goed zijn de alternatie­ven?

Nat haar drogen, dat is de basisfunctie van een haardroger. Maar als je in de handleiding de functies en toepassingen opzoekt, zal je merken dat het een ingenieus toestel is. Zeker bij het duurste model op de markt, de Dyson Supersonic voor 499 euro. Is een haardroger zo’n prijskaartje wel waard of heb je dezelfde of zelfs betere prestaties met een goedkoper model? De Britse consumentenorganisatie Which? onderwierp een selectie haardrogers aan een test en vergeleek de prestaties met die van de prijzige Dyson.