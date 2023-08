Hoe switch je van ‘vakantiemodus’ naar je 'normale ritme’? Expert geeft advies

Vakantie is - als het goed meevalt - een heerlijke periode. Maar hoe kom je na die weken van rust weer in je ‘normale ritme’? Hoe kan je dat ontspannen gevoel langer behouden? Opruimcoach Lammy Wolfslag geeft advies: “Ga niet meteen als een zot aan de slag om alles in te halen wat je in de vakantie niet hebt kunnen doen.”

Na een heerlijke vakantie plof je de koffers in de gang. Wat nu?

“Het gevoel weer in de drukte te moeten stappen, kan beklemmend zijn. De eerste belangrijke stap bij thuiskomst is daarom: schakel iedereen in om de auto leeg te maken. Zelfs een kind van 3 kan helpen. Zo begint meteen het opruimproces en iedereen weet dat er vanaf nu weer dingen gedaan moeten worden. Daarna zet je de wasmachine aan voor de eerste berg was. Stel het niet uit, dat maakt het alleen maar lastiger.”

Weg vakantie-vibe...

“Juist niet. Als je alles wat gedaan moet worden uitstelt, ervaar je alleen maar stress. Hoe sneller je het thuis op orde hebt, hoe sneller je kunt genieten van de vakantiefoto’s en die lekkere wijn die je uit Italië hebt meegenomen. Stel jezelf daarom een deadline: alle tassen en koffers moeten binnen twee dagen leeg en opgeruimd zijn.”

Hoe pak je het dagelijkse ritme weer op?

“Ga niet meteen als een zot aan de slag om alles in te halen wat je in de vakantie niet hebt kunnen doen. Zoals fanatiek je huis helemaal schoonmaken, of op de eerste werkdag al je binnengekomen mails wegwerken. Open eerst de meest recente mails. Oudere, belangrijke taken hebben je collega’s vast al opgepakt. Plan de eerste paar dagen ook geen afspraken in en doe het rustig aan. Geef jezelf de tijd om op te starten en maak voor je toekomstige taken een realistische planning.”

Hoe blijf je de baas over je ontspannen vakantiegevoel?

“Zorg dat je planning realistisch en haalbaar is. Een goede planning geeft namelijk ruimte en maakt je meer flexibel. Gooi je agenda niet te vol en wees bewust van wat een planning oplevert. Het kan je tijd opleveren die je aan jezelf kunt besteden, net als in de zomer. Zoals een uurtje wandelen, of een podcast luisteren in de zetel. Zet ook dit soort zaken in je agenda en houd je eraan. Zorg goed voor jezelf, net als tijdens de vakantie, en blijf daar op letten.”

Tips van Lammy Wolfslag: 1. Doe niet niks

Vasthouden aan je vakantiegevoel zit ’m niet in relaxed achterover hangen en niks doen, maar juist in het samenstellen van een vakantieboek of een avond koken met al het lekkers dat je hebt meegenomen. 2. De juiste mindset

Vakantie is vakantie en thuis is thuis. Ga weer op de ‘normale’ uren eten en bereid je voor op huishoudelijke klusjes en andere verantwoordelijkheden die eraan komen. 3. Andere routines

Vaak zijn lessenroosters na de zomervakantie weer anders, of je kind gaat naar een andere school. Pas je dagelijkse routine daarop aan en geef je kinderen nieuwe taken in het huishouden.

