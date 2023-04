Hoe raak je verlost van je dubbele kin? “Behandelingen kosten tot 4.500 euro, maar ze zijn niet altijd nodig”

Esthetisch artsen over de strijd tegen de rimpels: “Omdat het zo’n natuurlijk effect heeft, trekken ‘skinboos­ters’ ook veel mannen aan”

Met de verschijning van Madonna op de Grammy’s laaide het debat weer op: wat heeft ze in godsnaam met haar gezicht gedaan? “Succesvolle cosmetische chirurgie is onzichtbaar. Maar in ons vak zijn het helaas meestal de mislukkingen die de aandacht trekken”, zeggen dokters Ingrid van Riet en Silvie Van Eycken. Een gesprek over ‘injectables’ — botox, fillers of lichaamsvet — en een veelbelovende nieuwkomer: ‘skinboosters’.