Hoe ontstaat ALS, de spierziekte waar ook Bea Van der Maat tegen streed? “Eerste symptomen zijn zwakte in handen of benen, krampen en spiertrillingen”

“Hepatitis C wordt veroor­zaakt door virus dat de lever ziek maakt”: hoe herken je deze besmette­lij­ke ziekte waaraan elk jaar 300 Belgen sterven?

Het is vandaag Wereld Hepatitisdag. In ons land krijgen jaarlijks 300 mensen aan de ziekte. Nochtans is het perfect op te sporen én te behandelen. “Gebeurt dat niet, dan loop je het risico om levercirrose of leverkanker te ontwikkelen”, zegt dokter Stefan Bourgeois. Hoe besmettelijk is de ziekte? En hoe weet je of je het hebt?