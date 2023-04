Hoe ontstaan spataders en wat kan je eraan doen? “Zalf die spataderen zogezegd doet verdwijnen? Dat is boerenbedrog”

"Kalknagels worden niét veroor­zaakt door verkalkt water": dermato­loog legt uit wat wel aan de basis ligt en wat je eraan doet

Heb je al eens gekleurde vlekken op je vinger- of teennagels opgemerkt? Ze camoufleren met nagellak zal je misschien beter doen voelen, maar je denkt beter na over een duurzame oplossing. Het is daarbij belangrijk om je kalknagel goed te bestuderen en de oorzaak ervan te achterhalen – want die vlekken ontstaan niét door je te wassen met verkalkt water. “Het is een infectie, die oppervlakkig of diep zijn”, weet dermatoloog Reinhart Speeckaert over dit vervelende kwaaltje. Hij legt uit hoe je ervan verlost raakt.