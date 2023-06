Hoe kan je écht goed slapen met de hitte? Expert deelt simpele tips: “Laat die airco zeker niet aanstaan”

Zeker 1 op de 10 mensen is een ochtendper­soon: is dat beter? En wat als je dat niet bent?

Van Michelle Obama tot acteur Mark Wahlberg. Veel bekende mensen staan iedere dag voor 5 uur op. Ze geloven dat dat gezonder is voor je lichaam en geest. Maar wat is daar nu eigenlijk van waar? Is er een ideaal tijdstip om op te staan? En zijn zogenaamde ochtendmensen echt beter bezig? Somnoloog Olivier Mairesse, bekend van het VTM-programma ‘Ze Zeggen Dat’, legt uit hoe je weet hoeveel slaap je nodig hebt en geeft tips hoe je beter kan slapen.