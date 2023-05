Hoe kan je aderverkalking herkennen en voorkomen? “Bij jongere patiënten zien we vaak meerdere risicofactoren”

Kan het kwaad om te ontbijten met koffiekoe­ken in het weekend? En helpt een goed ontbijt om af te vallen? Voedings­des­kun­di­ge scheidt 7 feiten van fabels

‘Ontbijt als een keizer, lunch als een koning en dineer als een bedelaar’, zo luidt het spreekwoord. Al spreekt de ‘intermittent fasting’-beweging dat weer tegen. Hoe zit het nu écht met het ontbijt? Mag je het overslaan, of beter niet? En als je ‘s ochtends eet, wat leg je dan best op het bord, kunnen koffiekoeken in het weekend een keertje kwaad of maakt het niet uit? HLN-chef en voedingsdeskundige Sandra Bekkari beantwoordt de 7 meest gestelde vragen over het ontbijt.