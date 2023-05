Hoe herken je colitis ulcerosa, een ontstekingsziekte van de darmen? “Het is een ziekte die mensen erg beperkt in hun doen en laten”

Marc Overmars' hart sterft voor 45% af bij infarct: welke impact heeft dat en hoe herken je een hartaanval? “Binnen de 5 jaar sterft nog één derde van de patiënten”

Recent vertelde Marc Overmars, de technisch directeur van eersteklasser Antwerp, aan HLN over de hartaanval die hij gehad heeft. Opvallende quote in het gesprek: zijn hart is voor 45 procent afgestorven. Welke impact heeft dit op je leven? Hoe voel je een hartinfarct? En wat moet je doen? Professor dokter Walter Desmet, interventiecardioloog aan het UZ Leuven, geeft uitleg. “Het is van het grootste belang dat we het verstopte bloedvat zo snel mogelijk weer open krijgen.”