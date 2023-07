Hilde woog vroeger 110 kilo, maar wist het tij te keren: “Ik verloor heel snel veel gewicht, te snel zelfs”

FACTCHECK. Kan je echt afvallen met hypnothera­pie?

Maagbandhypnotherapie ook wel bekend als de virtuele maagband zit helemaal in de lift. Een techniek waarbij men met hypnose iemand minder doet eten. Hoe gaat zo'n maagbandhypnotherapie precies in zijn werk? En vooral, werkt het echt of is het een onbewezen fabel? Wij vroegen het aan klinisch psycholoog en voorzitter van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging Erik De Soir en arts-psychiater dr. Nicole Ruysschaert.