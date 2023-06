Heupproblemen zijn van alle leeftijden: met deze oefeningen van topkinesist Lieven Maesschalck hou je jouw heupen sterk en gezond

“Iemand die normaal 3.000 calorieën at, kan er na een ingreep maar 1.000 eten”: wat houdt een maagver­klei­ning in? En hoeveel kost het?

Acteur Dominique Van Malder (46) liet een maagverkleining uitvoeren en deelt zijn ervaringen daarover vanaf morgen in de nieuwe Play4-docureeks ‘Patiënt Dompi’. Met die ingreep is Van Malder één van de 12.000 Belgen die vorig jaar die operatie lieten doen én terugbetaald werden. Maar wanneer kom je in aanmerking voor een maagverkleining? En wat kan je erna nog eten? “Je maag gaat van de grootte van een aubergine naar die van een kiwi.”