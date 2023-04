“Het is beter om je mond niet te spoelen als je net gepoetst hebt”: praktische tips voor de beste gebitsverzorging

2,5 miljoen Belgen hebben een te hoge bloeddruk: hoe kan wat je eet helpen? “Zo kan je ook van die te hoge choleste­rol afgeraken”

2,5 miljoen Belgen hebben last van een te hoge bloeddruk en maar liefst 13 procent van de sterfgevallen wereldwijd is aan deze kwaal te wijten, blijkt uit cijfers van de WHO. “Vaak zien we een combinatie van een te hoge bloeddruk, te hoge cholesterol, overgewicht én roken”, vertelt huisarts Mattijs Govaerts. Dankzij concrete voedingstips van hem en diëtiste Sanne Mouha maak je er komaf mee: “Deze 5 eenvoudige dingen helpen én dit ingrediënt vermijd je best.”