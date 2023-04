Helpt de steun van je omgeving écht als je wil stoppen met roken? Ja, en dit is waarom

Bijna één op de vijf Belgen rookt. Een hallucinant hoog cijfer, maar gelukkig binden steeds meer rokers de strijd aan met hun verslaving. Wie wil stoppen met roken, kan dat moeilijk alleen: steun van de omgeving is cruciaal. Maar waarom is zo’n schouderklopje zo effectief?

Verschillende studies tonen aan dat de kans om te stoppen met roken en dat ook effectief vol te houden, hoger ligt wanneer de roker door zijn omgeving wordt gesteund. Ongeveer 40% van de ex-rokers zegt dat de steun van vrienden en familie enorm hielp om die sigaret links te laten liggen. Het is immers niet evident om alleen zoveel wilskracht en doorzettingsvermogen op te brengen – de drang naar een sigaret is soms onweerstaanbaar. Samen sta je sterker, zeker in dit geval. De taak van zo’n cheerleader aan de zijlijn is nochtans niet evident: wie probeert te stoppen met roken, is vaak prikkelbaar, zenuwachtig en soms zelfs agressief of verdrietig.

Passief meeroken

Roken is niet alleen schadelijk voor je eigen gezondheid, ook je omgeving rookt passief mee. Daarom is de kans groot dat je op heel wat positieve reacties kan rekenen wanneer je aan vrienden en familie aankondigt dat je wil stoppen. En ook tijdens je traject is de steun van je partner, huisgenoot of collega van onschatbare waarde. Spreek met jezelf bijvoorbeeld een duidelijke stopdatum af en communiceer die ook aan hem of haar. Na bijvoorbeeld een maand, een half jaar en een jaar kunnen jullie samen iets leuks plannen, om te vieren dat je al die tijd al rookvrij door het leven gaat.

Complimentjes

Je omgeving vertellen dat je bent gestopt met roken, is ook een vorm van sociale controle. Je kunt moeilijker even naar buiten glippen tijdens een etentje, een rookpauze nemen op het werk of snel naar de nachtwinkel spurten voor een pakje sigaretten. Je partner, vriend(in) of collega zal zich al snel afvragen waar je naartoe gaat, en je wil natuurlijk niet schoorvoetend toegeven dat je toch weer begonnen bent. Integendeel, hoe langer je volhoudt, hoe vaker je complimentjes krijgt: ‘jij bent zo goed bezig!’. En dat motiveert dan weer om niet op te geven.

Iets lekkers

Voel je dat je nood hebt aan een sigaret? Spreek af dat jullie, telkens je trek hebt in een trekje, een nieuwe gewoonte invoeren. Wandel samen een blokje om als daar tijd voor is, drink een kop koffie of thee of eet iets lekkers waar jullie allebei fan van zijn. Het kan zijn dat je meer zin hebt in zoetigheid als je pas gestopt bent met roken. Geef daar, zeker in het begin, gerust aan toe als dat kan helpen om van die sigaret af te blijven.

Slim sparen

Roken is niet alleen een aanslag op je lijf, ook het financiële kostenplaatje is gigantisch. Bereken samen wat je wekelijks uitspaart door die pakjes sigaretten links te laten liggen en steek dat geld in een spaarpot. Plak daar een doel aan vast: als je zoveel gespaard hebt, kunnen jullie met dat geld iets veel leukers of nuttigers doen. Boek samen een citytrip, investeer eindelijk in een nieuwe zetel of ga gezellig op restaurant, met alles erop en eraan.

Schrijf je in voor Buddy Deal!

Stichting tegen Kanker gelooft als geen ander in de kracht van de omgeving voor wie wil stoppen met roken. Daarom lanceert het dit jaar opnieuw Buddy Deal. Rokers die willen stoppen, kunnen zich op het platform inschrijven als Stopper en gaan vanaf 1 mei de uitdaging aan. Elke Stopper wordt ondersteund door iemand die zich heeft ingeschreven als Buddy.

Na registratie ontvang je een gratis steunpakket van Stichting tegen Kanker, met daarin een maandscheurkalender met één tip per dag en een Buddy Deal Pin. Per mail krijg je nog meer handige tips om vol te houden en je doel succesvol te bereiken. Op 17 april is er om 19 uur een webinar om je als Buddy of Stopper voor te bereiden. Je krijgt ook de kans om al je vragen aan de experts van de Stichting te stellen.

Volledig scherm © Stichting tegen Kanker

Nadia nam vorig jaar deel aan de Buddy Deal om te stoppen met roken. Ze kreeg niemand minder dan Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid, als Buddy. “Zijn steun was echt een toegevoegde waarde. Elke week kreeg ik een berichtje dat me aanmoedigde om door te zetten. Dat deed me goed! Vandaag ben ik nog steeds rookvrij.”

Schrijf je in vóór 1 mei en ga samen de uitdaging aan om te stoppen met roken.