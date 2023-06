Heb je veel last van droge ogen? ‘Meibomianitis’ kan de boosdoener zijn: “Stap bij klachten zeker naar een oogarts”

Moet je je wel blauw betalen aan zonnebe­scher­ming? “Deze zonnecrème kost 260 euro per liter maar beschermt te weinig tegen uv A-stra­len”

Als je huid je lief is, smeer je best alvorens de felle zonnestralen te trotseren. Maar waarom zijn producten tegen de zon zo duur, terwijl we ze eigenlijk allemaal nodig hebben? Kan een goedkopere variant even doeltreffend zijn? En waar moet je vooral op letten? We vroegen het aan Laura Clays van Testaankoop, dat recent een uitgebreide zonnecrèmetest uitvoerde, en aan dermatoloog dr. Thomas Maselis. “Tubes lotion zijn vaak goedkoper dan sprays, terwijl je met die laatste meer verlies hebt.”