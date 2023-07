“Heb je een slank bovenlichaam en veel te zware benen, dan heb je mogelijk lipoedeem”: wat is dat voor aandoening en wat kan je eraan doen?

Wat is het dieet waarmee Bart De Wever al 11 jaar op gewicht blijft? Diëtiste legt uit: “Dit was een relatief goede kickstar­ter”

De bekendste diëter van heel België is ongetwijfeld Bart De Wever, die in de HLN Original Mijn Dieet vertelt hoe hij al 11 jaar lang op gewicht blijft. “Ik ben eindelijk niet meer obsessief bezig met calorieën tellen”, vertelt hij aan diëtiste Sanne Mouha daarover. Hoe slaagde hij erin om zoveel af te vallen? En hoe kan hij het vandaag zo goed volhouden? Mouha bespreekt wat wel en geen goed idee is. “Iedereen vraagt naar het grote geheim achter mijn dieet.”