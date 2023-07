“Haal intieme zeep voor kleutermeisjes van de markt”: Testaankoop wil verkoop verbieden, maar waarom juist? Gynaecologe legt uit

“Je wordt niet geboren met een huisdiere­nal­ler­gie, het is een gebrek aan training van ons immuunsys­teem”: zo kan je die allergie voorkomen of behandelen?

Allergisch voor je huisdier? Dan heb je een probleem, want tot nog toe werkt geen enkel middel om volledig van zo’n allergie af te geraken. “Er zijn wel medicijnen die helpen, maar die moet je dan wel blijven gebruiken”, zegt prof. Philippe Gevaert (UZ Gent). “Eigenlijk is er maar één ding dat je kunt doen om huisdierenallergie te voorkomen.” De arts legt uit wat je dan wel best doet om de symptomen het meest binnen de perken te houden.