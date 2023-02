Gevaarlijke trend: jongeren geven zichzelf een diagnose op basis van TikTok-filmpjes. “Een label als depressie legt een zware lading op je klachten”

“1,5 tot 5% van de bevolking lijdt aan de persoon­lijk­heids­stoor­nis borderline”: wat is het precies? En hoe ga je ermee om?

Verlatingsangst, een gevoel van leegte, een laag zelfbeeld, grote onzekerheid... Wie heeft het nooit eens gevoeld? “Toch voelde dat voor mij veel zwaarder aan", vertelt Kathelijn Hulshof (32). Als ervaringsdeskundige én patiënt wil ze borderline in de aandacht zetten, waarvan dit enkele symptomen zijn. Wat is het? En hoe kan je omgaan met iemand in je omgeving met de persoonlijkheidsstoornis? Samen met geneesheer Paul Koeck geeft ze advies.