Geplaagd door rugpijn? Kinesist toont 7 verlossende oefeningen

Wanneer wordt manipula­tie gevaarlijk? Psychothe­ra­peut geeft advies: “Elke relatie die je telkens een knoop in je maag geeft, moet je stoppen”

Iedereen manipuleert overal: in reclame, politiek, rechtspraak en ons sociale leven. Is dat gevaarlijk? Wel als het in je gedrag gaat zitten. Psychotherapeut Marie Andersen schreef er een boek over. We leggen haar vijf stellingen voor en vragen of dit feit of fabel is. “Het lijkt alsof een manipulator enorm van zichzelf overtuigd is. Maar hij of zij is diep in zijn hart net heel onzeker.”