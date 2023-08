“Gemiddeld verlies je zo’n 5 tot 8 centimeter als je een hoge leeftijd bereikt”: waarom krimpen we en wat kan je eraan doen?

Getest GETEST. Compacte wandelband: maakt thuis stappen je gezonder? Expert: "Als je het volhoudt, heeft het een impact op je lichaam”

Marathons lopen, kilometers zwemmen of een eigen ronde van Vlaanderen fietsen: het is niet voor iedereen weggelegd. Daarom is de ‘wandelband’ in opmars. Steeds meer winkels verkopen ze, een toestel waarop je elke dag je 10.000 stappen kan zetten. Maar helpt dat ook echt om vet te verbranden of gezonder te worden? Hoofddocent Eric Van Breda van de opleiding Revalidatiewetenschappen Kinesitherapie aan de Universiteit Antwerpen beoordeelt. Onze redactie tipt ook drie toestellen.