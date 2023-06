Gebruik jij je neusspray tegen hooikoorts ook verkeerd? NKO-arts: “We zien drie vaak gemaakte fouten”

Achiel (18) en Daan (25) gebruiken snus en vertellen waarom: “We lagen plat van de rush op schoolreis”

Snus verovert het voetbalveld én het schoolplein. De nicotinezakjes zijn overal te krijgen in ronde doosjes met felle kleuren, ook al is de verkoop onder 18 jaar verboden. Wij spraken met student Achiel (18) en voormalig KAA Gent-speler Daan* (25), die openlijk vertellen over hun snusgebruik. “Je krijgt er rillingen van over heel je lijf.”