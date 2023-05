“Ga metéén naar de spoed als dit gebeurt”: zo herken (en voorkom) je een penisbreuk

2,5 procent van de mannen heeft een ‘micropenis’: “Een goeie diagnose is alles, want in bepaalde gevallen kan je wel degelijk iets doen”

“It’s not the size of the ship but the motion of the ocean.” Het is een zinnetje dat uroloog dr. Piet Hoebeke (UZ Gent) frequent bovenhaalt bij bezorgde mannelijke patiënten. “Vaak is penisstress nergens voor nodig, maar toch komen er ook regelmatig mannen op consultatie die wél over een micropenis beschikken”, zegt hij. Wanneer spreken we officieel over een micropenis? Vormt dat gebrek aan lengte een probleem bij seks en vruchtbaarheid? En kun je er iets aan doen?