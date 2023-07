Franse kust kampt met kwallenplaag: wat moet je doen als je gebeten bent? En wat helpt tegen de pijn?

Welke voeding is rijk aan vitamine D? En hoe weet je of je er een tekort aan hebt? Apotheker beant­woordt 10 vragen over vitamine D

Kunnen we zonder vitamine D? Welke voedingsmiddelen zijn een vitamine D-bommetje? Is een supplement nuttig? En kan je er een overdosis van nemen? Dr. apotheker Geert Vergote beantwoordt tien vragen over vitamine D. “Het is zeer uitzonderlijk dat een te veel aan vitamine D ernstige klachten geeft, maar ga toch niet zelf experimenteren. Voedingssupplementen zijn geen snoepjes. Koop het niet eender waar en respecteer altijd wat er op de verpakking staat.”