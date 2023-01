Flashtherapie behandelt tumoren sneller en gerichter: “Over twee jaar kunnen we ook de moeilijkst behandelbare tumoren aanpakken”

Pol (71) kreeg immuunthe­ra­pie voor uitgezaaid melanoom: “Van de kanker is niets meer te bespeuren”

Kreeg je pakweg tien jaar geleden te horen dat je een uitgezaaid melanoom had, dan was er geen herstel meer mogelijk. Intussen blijkt immuuntherapie een gamechanger voor de agressieve huidkanker: cijfers van de onderzoeksgroep van prof. Bart Neyns (UZ Brussel) geven aan dat bij liefst een kwart van de patiënten de kanker volledig verdwijnt. Kunstenaar Pol Spelmans (71) vertelt over de behandeling: “Het moment waarop ik opnieuw een toekomst had, was magisch.”

