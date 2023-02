Ex-bankdirecteur Erik (60) vindt geen werk meer sinds zijn burn-out: “Te goed willen zijn voor mijn klanten, dát heeft me genekt”

Een partner met een burn-out, wat doet dat met je relatie? “Dit is niet zoals gebroken been, waarvan je vooraf weet hoelang het herstelpro­ces zal duren”

Out of Office liet ons meeleven met mensen met een burn-out die hun leven weer in handen proberen te krijgen. Grotendeels buiten beeld bleef hun partner en hoe die met het uitvallen van zijn of haar geliefde omgaat. Wat doet dat met een relatie en hoe kan je een partner met burn-out ondersteunen? We vroegen het aan Ken – de man van Margaux, die een burn-out kreeg – en aan prof. Elke Van Hoof (VUB). “Een buddyteam zorgt ervoor dat de partner ook nog zuurstof krijgt.”