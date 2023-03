Esthetisch artsen over de strijd tegen de rimpels: “Omdat het zo’n natuurlijk effect heeft, trekken ‘skinboosters’ ook veel mannen aan”

Ook last van droge handen? Dermato­loog test 10 handcrèmes vanaf 2,19 euro: “Deze smeer je maar beter zo weinig mogelijk”

Haast iedereen doet het wel eens: wat handcrème op de handen smeren na het wassen of voordat je naar buiten gaat in de kou. Maar is het wel zinvol om dat te doen? En welke ingrediënten maken echt het verschil om droge handen aan te pakken of te voorkomen? Dokter Ingrid van Riet, dermatoloog bij de Antwerpse esthetische kliniek Carpe, neemt tien handcrèmes onder de 10,90 euro onder de loep.