Elke dag krijgen drie Belgen te horen dat ze een sarcoom hebben: “Deze kwaadaardige tumor doet in het begin meestal geen pijn en is daarom moeilijker te ontdekken”

Is kombucha gezonder dan frisdrank? En is het echt goed voor de darmen? Diëtist scheidt feiten van fabels over het hippe theedrank­je

Van in de supermarkt tot in de lokale koffiebar of zelfs als alcoholvrije optie op restaurant: je komt kombucha vandaag overal tegen. Maar hoe kies je de beste versie van de theedrank? Kan het je spijsvertering bevorderen of diabetes verhelpen? En is dit écht gezonder dan frisdrank zoals sommige fans beweren? Diëtiste Sanne Mouha scheidt de waarheid van opgeklopte marketingpraatjes.