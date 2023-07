Elk jaar sterven 300 Belgen aan hepatitis C. Hoe kan je de ziekte herkennen? "Het is een stille moordenaar”

Kan je van je één keer fel te verbranden al huidkanker krijgen?

Huidkanker is in opmars, bewijzen ook de recente cijfers van de Stichting Kankerregister. En uiteraard is uv-straling de grote schuldige. Maar wat als je één keer zo rood als een kreeft het strand verliet? Wat zijn de gevolgen hiervan op korte en lange termijn? Kan je jaren later nog huidkanker krijgen doordat je vroeger onbeschermd de zon in liep? Prof. Speeckaert, dermatoloog aan het UZ Gent, laat zijn licht op de zaak schijnen.