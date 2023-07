Eerste hulp bij spataders: “Alles aan ons lichaam heeft onderhoud nodig, ook onze benen”

Steken in je hart: onschuldig of gevaarlijk? cardioloog vertelt wanneer je je (geen) zorgen moet maken

Iedereen voelt wel eens steken in zijn hart, maar waar komt die scherpe druk in het borstgebied precies vandaan? En hoe kunnen die vage klachten aan de juiste aandoening worden toegewezen, als er al iets meer aan de hand is? Cardioloog Joris Ector (UZ Leuven) vertelt er ons alles over. “Soms is de oorzaak van de klachten eerder in de longen te vinden.”