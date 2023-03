“Een trombose kan ook zonder symptomen voorkomen”: Wie loopt het meeste risico? En wat kan je preventief doen?

Brugge Tibo (21) kreeg trombose uur na toppresta­tie op WK roeien: “Ik wist zelfs de naam van mijn vriendin niet meer”

Hij was goed op weg naar een topresultaat op het WK U23 in het Italiaanse Varese, tot hij vlak na de halve finales bewusteloos op de grond viel. Een trombose, was het harde verdict. Desondanks blijft topsporter en Bruggeling Tibo Vivey (21) optimistisch én dromen van de Olympische Spelen in Parijs in 2024. “Toen ik wakker werd in het ziekenhuis, wist ik zelfs de naam van mijn vriendin niet meer. Maar wat de oorzaak is van de trombose, kunnen de dokters nog steeds niet zeggen”, doet Tibo zijn verhaal.