“Een stevige emotionele of fysieke stress-situatie kan leiden tot het tako-tsubosyndroom”: wat is dat? En hoe kan je het vermijden?

De pijn van een gebroken hart voelen we allemaal weleens en iedereen die het al meemaakte weet dat die emotionele pijn ook fysiek voelbaar is. In bepaalde gevallen leidt dit soort emotioneel leed zelfs tot een échte fysieke aandoening: het tako-tsubosyndroom (TSS). Wat is dat precies? En kan je het voorkomen? Cardioloog Frank Timmermans legt uit. “De kans op overlijden is even groot als bij een acuut hartinfarct, het is niet onschuldig.”