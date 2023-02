Een restaurant runnen én een kind opvoeden? Zo doen Sara (35) en Timory (36) dat: “We zien vaak hoe het niét moet”

“Met pilates train je spieren voor een betere houding”: hoe begin je eraan? Pilatesdo­cen­te geeft advies en tipt oefeningen voor thuis

Pilates bestaat haast honderd jaar, en heeft er sinds corona weer een nieuwe schare enthousiaste aanhangers bij. Van de revaliderende soldaten in WO I tot de hippe meisjes in New York: wat verklaart de aantrekkingskracht van deze gymnastiekvorm? “Onze oefeningen richten zich op het verstevigen van het lichaam, de flexibiliteit van spieren en gewrichten, en het uitlijnen van de ruggengraat”, zegt docente Fantina Van Berendoncks. “

