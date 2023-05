“Een puppy en zijn moeder moeten zich bij de fokker in de eerste plaats al veilig voelen”: hondenexpert legt uit waar je op moet letten als je een hondje koopt

Psycholoog geeft advies om je focus te behouden tijdens de blok: “Zet je smartphone op vliegtuig­stand én leg hem in een andere ruimte”

De blok staat weer voor de deur. Je focus bewaren is dan nog meer dan anders van belang. Maar in een wereld vol digitale prikkels is dat niet altijd zo eenvoudig. Psycholoog en focusexpert Mark Tigchelaar, die er het boek ‘Focus Bites’ over schreef, geeft advies. “Eenvoudige tekeningetjes maken tijdens een lezing verhoogt je concentratie met liefst 29 procent.”