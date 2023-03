Een moedervlek laten verwijderen: hoeveel kost dat en wat zijn de regels voor terugbetaling door de mutualiteit?

Kussen of niet kussen als je iemand ontmoet? Etiquette­spe­ci­a­list geeft raad: “Soms is het gewoon niet het gepaste moment”

Vanwege corona was ze een hele tijd verdwenen, maar goed nieuws voor de zoeners onder ons: de kus is weer helemaal terug. Maar niet iedereen is daar even blij mee, want welke ongeschreven regels gelden er eigenlijk voor het zoenen? Wie geef je een smakkerd en wie niet? En hoeveel dan precies? “Het is de vrouw die bepaalt of en hoeveel er gekust wordt”, zegt etiquettespecialist Kevin Strubbe, die advies geeft waarmee je ongemakkelijke kusmomenten vlot vermijdt.