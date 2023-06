“Een goed hoofdkussen kost tussen de 50 en 200 euro, afhankelijk van het materiaal”: expert legt uit hoe je het juiste kussen kiest

Daalt kwaliteit sperma door medicijn tegen reuma? “Veel mannen met een kinderwens krijgen het advies om ermee te stop­pen”

Veel mannen met een kinderwens krijgen van de reumatoloog het advies om te stoppen met hun reumamedicijn ‘methotrexaat’. De reden: door het veelgebruikte middel zou de kwaliteit van sperma wel eens achteruit kunnen gaan. Maar is dat wel zo? Die vraag stelde wetenschapper Luis Fernando Perez van het Erasmus MC in Rotterdam zich. Want stoppen met het geneesmiddel kan voor de patiënten betekenen dat hun ziekte opvlamt.