Eén drankje kan aanstaande moeder al kind met wipneus bezorgen

Heb jij een jodiumte­kort en wat zijn daar de gevolgen van? “Vaak duurt het vele jaren voor een tekort zichtbaar wordt”

Jodium – we kennen de term allemaal. In tijden van nucleaire dreiging heb je misschien zelfs al iodiumtabletjes in huis gehaald. Maar wat is deze stof juist en wat doet ze met ons lichaam? En kan een tekort of een overdosis ook gevaarlijk zijn? Endocrinoloog en hoogleraar Guy T’Sjoen (UZGent/Ugent) geeft advies. “Als volwassene zorg je er maar beter voor dat je gemiddeld 150 microgram per dag binnenkrijgt”,