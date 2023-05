Doe de test: zoveel kun je besparen door te stoppen met roken

Door te stoppen met roken doe je je lichaam én je portemonnee een plezier. Want met elke sigaret die je opsteekt, gaan je centen in rook op. Maar om welk bedrag gaat het precies? Wij berekenen hoeveel je na een paar maanden, een jaar, 10 jaar en 30 jaar bespaart door te stoppen met roken.

In 2001 kostte een pakje sigaretten gemiddeld 130 Belgische frank, omgerekend zo’n 3,20 euro. In 2012 was dat 5,26 euro, in 2017 6,50 euro en ondertussen betaal je gemiddeld zo’n 7,5 euro. Bovendien maakt de regering zich sterk dat die prijzen de eerstvolgende jaren alleen nog maar zullen stijgen. Met andere woorden, als roker zal je steeds meer betalen voor exact hetzelfde pakje sigaretten.

Budget voor extra’s

Wanneer je zou optellen hoeveel je ondertussen op maand- of op jaarbasis uitgeeft aan je rookverslaving, dan kom je op een stevig bedrag uit. Een bedrag dat je ook zou kunnen spenderen aan zoveel andere leuke zaken. Stel je voor: niet meer moeten twijfelen of je dat hippe paar sneakers nu wel zou kopen, dat romantische weekendje met je partner gewoon boeken, jezelf trakteren op een all-inabonnement bij de fitness, of misschien deze zomer met het hele gezin naar de zon … Het leven wordt op slag een stuk mooier. Het goede nieuws is dat zo’n budget voor extraatjes gewoon binnen handbereik ligt.

Roken is duur, stoppen met roken niet

Ben je helemaal gemotiveerd om te stoppen met roken? En ligt het lijstje met dingen waar je je gespaarde centjes aan wilt gaan uitgeven al klaar, maar wil het toch maar niet lukken om die sigaretten volledig links te laten liggen? Wees niet te hard voor jezelf, stoppen met roken vraagt meer dan een stevige motivatie alleen.

Verzacht de ontwenning

Je bent immers niet alleen mentaal verslaafd aan sigaretten, ook je lichaam is die dagelijkse dosis nicotine ondertussen gewoon. Wanneer je stopt met roken, kunnen de fysieke bijwerkingen het je behoorlijk moeilijk maken. Om op een comfortabele en haalbare manier voorgoed te stoppen met roken, doe je daarom best beroep op extra hulp, zoals persoonlijke begeleiding en/of nicotinevervangers in de vorm van een pleister, mondspray, zuigtablet of kauwgom. Nicotinevervangers zijn een goede hulp wanneer je wilt stoppen met roken. Ze bevatten nicotine waardoor ze de ontwenningsverschijnselen verzachten en je door lastige momenten heen helpen. Omdat je de dosis stap voor stap verlaagt, wordt je fysieke verslaving voorgoed aangepakt. Bovendien zorgen nicotinevervangers ervoor dat je niet langer alle andere giftige stoffen inhaleert die vrijkomen bij het roken. De ideale manier dus om op een aangename, maar zekere manier te stoppen met roken.

Terugbetaling via het ziekenfonds

Natuurlijk moet je daarvoor ook geld op tafel leggen, maar het bedrag dat je in totaal uitgeeft aan nicotinevervangers en professionele begeleiding zal nooit zo hoog zijn als wat je aan sigaretten zou uitgeven. Via je ziekenfonds heb je bijvoorbeeld recht op een gedeeltelijke terugbetaling van nicotinevervangers. En via Tabakstop kan je je gratis laten begeleiden bij je rookstop. Bovendien heb je deze hulpmiddelen maar voor een bepaalde periode nodig. Zodra je definitief gestopt bent met roken, valt ook die kost weg en kan je nog meer geld besparen.

Extra besparingen

Wanneer je stopt met roken bespaar je niet alleen op de aankoop van sigaretten. Ook onrechtstreeks zal je minder geld moeten uitgeven.

- Je wordt minder snel ziek, dus je bespaart op dokterskosten.

- Je gebit blijft mooi en gezond, dus je bespaart op tandartskosten.

- Je huis blijft langer fris, dus je bespaart op schilderskosten.

- Je kleren ruiken niet naar rook, dus je bespaart op elektriciteitskosten voor de wasmachine.

Doe de test

Benieuwd hoeveel je precies zou kunnen besparen wanneer je stopt met roken? Vul hieronder de vragen in en de calculator berekent jouw extra zakcentje.

Zit je nog met vragen over stoppen met roken? Wil je graag advies over mogelijke hulp? Praat erover met je apotheker of neem een kijkje op tabakstop.be . Hier vind je extra tips en alle informatie over gratis begeleiding. Je kan hen ook telefonisch bereiken via 0800 111 00.