Dit zijn de drie eenvoudige oefeningen die Jennifer Aniston (54) topfit houden

“Iedere zenuwvezel die je kwijt bent, komt nooit meer terug”: wat is de oogziekte glaucoom en hoe herken je die vroegtij­dig?

Minstens drie procent van de Belgische 40-plussers heeft glaucoom. Een ongeneeslijke oogaandoening die je langzaam maar zeker slechtziend kan maken. Hoe kan je het herkennen? En welke behandelingen bestaan er? We vroegen het aan oogarts Tom Van Hoorde. Collega Sophie Lemmens (UZ Leuven) geeft uitleg over de allernieuwste opsporingstechniek met artificiële intelligentie. “In eerste instantie merk je helemaal niets, maar het eindstadium is volledige blindheid”