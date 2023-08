Dit moet je volgens een oncoloog weten over hoofd-halskanker

“Op mijn zwaarst woog ik 107 kilo, ik voelde me verschrik­ke­lijk”: Nadia (60) bond na jaren de strijd aan met het jo­jo-ef­fect

Als puber, na haar zwangerschappen en tussen de vele diëten door: het gewicht van Nadia Bogaert (60) schommelt al haar hele leven. Maar vooral tijdens haar menopauze verloor ze helemaal de controle over de weegschaal. Een ingreep hielp Nadia afslanken en nu heeft ze haar ideale maat gevonden: “Ik ben ook nu niet graatmager, maar ik voel me goed in mijn vel en dat is het voornaamste.”