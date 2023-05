Detox voetpleisters zijn nu erg populair, maar hebben ze ook zin? Professor geeft advies

Je lichaam ontgiften met detox voetpleisters is erg populair. Maar werkt het ook echt? We vroegen het aan Roger Godschalk, prof. toxicologie en farmacologie, die ook uitlegt hoe het lichaam gifstoffen kan afvoeren.

Binnen één nacht zouden detox voetpleisters je lichaam reinigen, bijdragen aan je spijsvertering, gewichtsverlies bevorderen en vermoeidheid tegengaan. Maar volgens Godschalk is er geen wetenschappelijk bewijs dat deze claims onderbouwt. “Het is vanuit de biologie, zoals we die nu kennen, niet aannemelijk dat deze pleisters je lichaam laten detoxen. Daarom denk ik dat er in de nabije toekomst niet snel wetenschappelijke studies naar gedaan zullen worden, behalve als daar gericht om wordt gevraagd.”

Gifstoffen uit je lichaam

Volgens de professor aan de Universiteit van Maastricht is het duidelijk dat deze pleisters geen gifstoffen uit het lichaam kunnen halen. “In zweet zitten zeer geringe hoeveelheden ‘gifstoffen’. De belangrijkste manier van het lichaam om giftige stoffen kwijt te raken is via de urine of de ontlasting. Vaak worden stoffen eerst in de lever gemetaboliseerd, waarna ze via de urine of stoelgang uit het lichaam verwijderd kunnen worden. Zweet heeft nauwelijks tot helemaal geen bijdrage aan het kwijtraken van gifstoffen.”

Het is onduide­lijk waarom het idee leeft dat gifstoffen via de huid verwijde­ren een belangrijk mechanisme is. Prof. Godschalk

Godschalk legt uit dat er in de VS wel metingen zijn gedaan naar uitgescheiden gifstoffen in de zwarte stof die onder de pleisters zit, in opdracht van ABC-News. Uiteindelijk bleek er na het dragen van de pleisters geen verhoging van gifstoffen aanwezig te zijn. “Het is onduidelijk waarom het idee leeft dat gifstoffen via de huid verwijderen een belangrijk mechanisme is. Zo zijn er ook geruchten dat het gebruik van deodorant met aluminium borstkanker zou veroorzaken, omdat de gifstoffen het lichaam niet zouden kunnen verlaten. Als je naar de huidige kennis over het afvoeren van gifstoffen kijkt, is dat hoogst onwaarschijnlijk.”

Gezondheidsrisico’s

De voetpleisters hebben dus geen ontgiftend effect. Maar baat het niet, dan schaadt het niet, toch? Godschalk: “Er bestaan giftige stoffen die via de huid kunnen worden opgenomen, maar ik weet niet of die in deze pleisters zitten. Ik ken geen studies waarin gericht onderzoek gedaan werd naar de gezondheidsrisico’s van het gebruik ervan. De meest voor de hand liggende risico’s zijn volgens mij allergische reacties en irritaties, maar dat zijn geen blijvende effecten.” De meeste effecten van de detoxpleisters zullen daarom lokaal op de huid zijn. “Er zitten bijvoorbeeld azijnachtige verbindingen in, die de huid ontvetten. Veel diabetici hebben neuropathie in de voeten, of open wonden. Ik zou die groep patiënten het gebruik van de pleisters vooralsnog afraden, omdat de korte- en langetermijneffecten niet voldoende bestudeerd zijn”, aldus Godschalk.

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Margriet.

Lees ook: