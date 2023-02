Dermatoloog vergelijkt 10 lippenbalsems: “Sommige bevatten ingrediënten die je best zo weinig mogelijk smeert”

Eén drankje kan aanstaande moeder al kind met wipneus bezorgen

Ook vrouwen die maar een klein beetje alcohol drinken nog voordat ze in verwachting zijn, kunnen een kind krijgen waaraan je dat kunt zien. Een opstaande neuspunt kan ermee te maken hebben. Dat meldt Erasmus MC in Rotterdam op basis van een eigen onderzoek. Het kan al bij minder dan 12 gram alcohol per week, dus een klein glas wijn of een enkel biertje, en ook als er met drank wordt gestopt zodra er sprake is van zwangerschap.