De tien meest voorkomende kankers: voor het eerst in 18 jaar nieuwe top drie bij vrouwen

Water in je oren na een plons in zee of zwembad? Zo raak je er van af

Niks zo verfrissend op een warme zomerdag als een duik in zee, het zwembad of een recreatiedomein. Alleen jammer van dat water dat soms in je oren blijft zitten en voor een vervelend gevoel en gedempt gehoor zorgt. Hoe raak je het weer kwijt? Welke middeltjes helpen het voorkomen? En kan het gevaarlijk zijn? Professor en huisarts Dirk Devroey (VUB) geeft advies: “Pas op als je in vervuild water bent gaan zwemmen.”