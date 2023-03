“De rug is één van de moeilijkste plekken om vet weg te werken”: met deze oefeningen van Lieven Maesschalck pak je die ‘muffin-top’ aan

Wat kan je doen tegen manboobs? En met welke sport val je het meest af? Kinesist Lieven Maesscalck deelt de 10 ultieme tips voor een fit én gezond lichaam

In de winter is het soms verleidelijk om jezelf in te zetel te installeren in plaats van naar buiten te gaan om te sporten. Maar tegen dat die eerste zonnestralen in de lente er zijn, heb je daar misschien al spijt van als je de gevolgen ervan ziet. Hoe pak je bijvoorbeeld manboobs of lovehandles aan? En hoe bouw je een conditie op? Topkinesist Lieven Maesschalck beantwoordt de tien meest gestelde HLN-lezersvragen over een fit en gezond lichaam.