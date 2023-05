“De dokter zei dat als er niks zou gebeuren, hij me enkel kon aanraden mijn begrafenis voor te bereiden”: Mathias (25) verloor 51 kilo met een gastric bypass

Plots last van witte vingers of tenen? Let dan op: “Dat kan een voorloper zijn van deze zeldzame ziekte”

10 procent van de Belgen heeft het fenomeen van Raynaud. Een aandoening waarbij je vinger- of teentoppen wit verkleuren bij stress of kou. Niets kwaadaardigs, maar in sommige gevallen kan het wel een voorteken zijn van een gevaarlijke auto-immuunziekte. Wanneer is daar sprake van? En hoe behandel je het dan? Wij vroegen advies aan specialist Vanessa Smith van het UZ Gent.