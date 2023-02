De 10 truken van de manipulator en hoe je je ertegen kunt beschermen: “Heb ik dat gezegd? Dat herinner ik me niet meer”

“Wacht niet af tot het vanzelf beter wordt, maar besef dat je iets kan ondernemen”: gedragswe­ten­schap­per legt uit hoe je leert opstaan en weer doorgaan

Hoe ga je om met tegenslag? Thomas Erikson verpakt zijn boodschap niet. “De belangrijkste factor om tegenslagen te vermijden en een mooie toekomst te creëren is het vermogen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat niet om de anderen, of over omstandigheden. Het gaat alleen om jou.” Gelukkig doet hij ook uit de doeken hoé je het heft in handen neemt.