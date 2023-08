“Chemotherapie heeft hetzelfde effect op je fitheid als 30 jaar ouder worden”: zo kan je met voldoende beweging de schade beperken

“Help, ik kan niet op je naam komen. Word ik dement?”: 10 tekenen van beginnende dementie

Het overkomt ons allemaal: we kunnen niet op iemands naam komen of zijn vergeten waar we onze sleutels hebben gelaten. Wie denkt steeds vergeetachtiger te worden, vreest soms meteen het ergste: word ik dement? Aangezien één op de vijf mensen vroeg of laat dementie krijgt, is die bezorgdheid niet altijd onterecht. Daarom vroegen we aan biomedisch wetenschapper Liesbeth Aerts wanneer vergetelheden onschuldig zijn en wanneer het een teken aan de wand is: “De eerste symptomen zijn vaak heel subtiel en bij iedereen anders.”