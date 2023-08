Cardioloog Pedro Brugada: “Ozempic is een revolutie, maak het betaalbaar”

Waarom we indommelen na de middagpau­ze en wat je eraan kan doen: “Hierna voel ik me als herboren”

Je hebt je middagmaal op, zit net weer op je werkplek en je ogen vallen dicht. Wat volgt is een enorme afterlunchdip. Over waarom we ons plots moe voelen, gaan meerdere theorieën rond. Wat is waar en wat klopt niet? Sander Kersten, hoogleraar voedingswetenschappen van de Wageningen Universiteit, legt het uit.