Mindfulness voor non-believers. 6 praktische inzichten: “Drie minuten met aandacht douchen is al goed begin”

Dít moet je weten over verschil­len­de soorten colitis: “Bij deze variant kan de bovenste darmslag­ader afgesloten raken, wat gevaarlijk is”

Colitis is een ontsteking aan de dikke darm. Maar wist je dat er verschillende varianten bestaan? Zo bestaat er een soort colitis in de vorm van een zeldzame allergische aandoening en is er een beperkte vorm die alleen in je endeldarm voorkomt. We hebben de verschillende soorten op een rijtje gezet.