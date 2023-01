“Beschuldig niemand, verdeel de taken en let it go”: zo doet iederéén van je huisgenoten hun deel in het huishouden

‘Het is hier geen hotel!’ Het is de vaak gehoorde klacht van vrouwen tegenover hun partners en kinderen. Ze hebben de indruk dat zij de boel draaiende houden en er alleen voor staan. Hoe krijgen we onze huisgenoten zo ver dat we het huishouden samen aanpakken? Riet Ory en Eva Brumagne van Femma schreven er een boek over. “Vrouwen hebben zelf een groot aandeel in de ongelijke taakverdeling.”