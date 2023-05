Bart De Wever ondervindt nog altijd hinder van coronabesmetting: waaraan herken je ‘long covid’? Longarts legt uit

Andy Peelman kiest voor vasectomie: hoe gebeurt die ingreep en is er een (minder definitief) alterna­tief?

Andy Peelman onthulde in een interview dat hij een afspraak heeft voor een vasectomie, een sterilisatie bij de man. Hij moet enkel nog bevestigen aan de uroloog dat hij “echt zeker is”. Want wat als je later toch nog een kinderwens hebt? En hoe gebeurt zo’n operatie eigenlijk? Uroloog Peter Dekuyper van het AZ Maria Middelares in Gent geeft uitleg bij de knip in de zaadleiders: “Als je de ingreep laat doen, moet je er eigenlijk van uitgaan dat ze definitief is.”